Эр-Рияд, , 07:09 — REGNUM Снегопад прошел в шести городах на севере Саудовской Аравии, 21 января передал телеканал Sky News Arabia со ссылкой на представителя Национального центра метеорологии королевства Хуссейна аль-Кахтани.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Температура воздуха в ряде этих населенных пунктов опустилась до — 3 градусов по шкале Цельсия. По словам аль-Кахтани, аномально холодная погода продержится в Саудовской Аравии еще несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января на юге Турции наблюдались самые крупные за последние 54 года снегопады, которые нарушили транспортное сообщение в нескольких районах страны.

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