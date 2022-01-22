Эр-Рияд, 22 января, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Снегопад прошел в шести городах на севере Саудовской Аравии, 21 января передал телеканал Sky News Arabia со ссылкой на представителя Национального центра метеорологии королевства Хуссейна аль-Кахтани.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Температура воздуха в ряде этих населенных пунктов опустилась до — 3 градусов по шкале Цельсия. По словам аль-Кахтани, аномально холодная погода продержится в Саудовской Аравии еще несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января на юге Турции наблюдались самые крупные за последние 54 года снегопады, которые нарушили транспортное сообщение в нескольких районах страны.