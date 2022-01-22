Тегеран, , 08:21 — REGNUM 21 января постоянное представительство Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций опубликовало заявление, осуждающее злоупотребление международными механизмами со стороны Израиля «для оправдания своих преступлений против человечности». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В заявлении, зачитанном на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, подчеркивается, что Исламская Республика Иран осуждает геноцид при любых обстоятельствах и считает его неоправданным.

В коммюнике отмечается, что Иран принимал просителей убежища из разных европейских государств во время Второй мировой войны. Преступления, совершенные в то время, уходили корнями в расизм и экспансионизм. Теперь Израиль унаследовал эти две «сатанинские черты».

«Расистский подход режима упоминается во многих международных документах, но Израиль продолжает совершать свои преступления, несмотря на твердую международную волю», — подчеркивает иранская сторона.

Иран считает Израиль единственным расистским режимом, который проводит свою экспансионистскую идеологию в регионе. Геноцид, терроризм, этнические чистки, разрушение домов и осада относятся к числу преступлений, совершенных режимом.