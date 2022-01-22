Тегеран, , 09:07 — REGNUM 21 января военно-морские силы Китая, России и Ирана начали учения «Пояс морской безопасности 2022», сообщило иранское агентство Mehr News.

Военно-морские учения Mil.ru

По данным армии Ирана, после проведения разъяснительных совещаний вооруженные силы страны совместно с морскими силами России и Китая начали военные учения в северной части Индийского океана.

Наряду с надводными и авиационными подразделениями военно-морского флота армии Ирана на учениях присутствуют плавучие подразделения из Китая и России.

Представитель учений «Пояс морской безопасности 2022 года» второй адмирал Мостафа Таджоддини объявил, что среди тактических задач военно-морских учений необходимо выделить спасение плавучего судна, освобождение захваченного судна, стрельбу по определенным целям, а также стрельбу по воздушным целям в темное время суток.

Указывая на важность северных районов Индийского океана, адмирал отметил, что существование трех проливов (Баб-эль-Мандеб, Малакка и Хормоз) усиливает значимость региона, который играет ключевую роль в международной торговле.

Он также подчеркнул, что Китай, Россия и Иран прилагают все усилия для поддержания безопасности на важнейшем водном пути в стремлении сохранить национальные интересы трех стран.

Учения «Пояс морской безопасности 2022» проводятся на площади 17 000 квадратных километров под девизом «Вместе за мир и безопасность». На первом этапе учений китайские, российские и иранские корабли обстреляли заранее запланированные цели с использованием оружия калибра 20 мм под командованием иранского эсминца «Джамаран».

«Следующим этапом станут учения PHOTOEX, включающие наступательную расстановку участвующих подразделений в соответствии с существующими угрозами в регионе», — заявил адмирал.