Тегеран, 22 января, 2022, 08:37 — ИА Регнум. 21 января президент Ирана Ибрагим Раиси рассказал о результатах своих переговоров с российскими официальными лицами по расширению связей в различных областях по прибытии в аэропорт Мехрабад. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Mehr News Agency Ибрагим Раиси

Рано утром президент Раиси выступил перед журналистами по итогам своей двухдневной поездки в Россию, заявив, что вопросы, обсуждавшиеся в ходе визита, соответствовали достижению макроцелей внешней политики Исламской Республики Иран, включая расширение максимального взаимодействия с дружественными странами.

«Расширение взаимных связей между Москвой и Тегераном, безусловно, укрепит безопасность в регионе и на международной арене», — отметил он.

Указывая на консультации по банковским и финансовым вопросам между Россией и Ираном, президент заявил, что две страны могут двигаться в направлении преодоления доминирования доллара, так как государства могут проводить обмены с использованием своих национальных валют.

«Министр нефти Ирана также достиг договоренностей с российскими энергетическими чиновниками о разработке нефтяных и газовых месторождений», — подчеркнул Раиси.

«Две страны также договорились об устранении препятствий на пути торговых взаимодействий», — сказал он, отметив, что, поскольку нынешний уровень двусторонней торговли неудовлетворителен, Москва и Тегеран достигли консенсуса по увеличению торговых обменов до 10 миллиардов долларов на первоначальном этапе.

«Обе стороны также договорились о функционировании коридора Север-Юг с целью сокращения транзитного маршрута между Ираном и соседними государствами на северных границах Исламской Республики», — заявил президент.

«Сотрудничество в области обороны и аэрокосмической промышленности также входило в число согласованных вопросов», — отметил Раиси, сообщив, что российская и иранская стороны провели переговоры по вопросам внешней политики, при этом у них схожие позиции в отношении региональных и международных событий.