Джакарта, 22 января 2022, 07:02 — REGNUM Вблизи побережья Индонезии 22 января были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,0. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Индонезия на карте мира
Индонезия на карте мира
Demis.nl

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 319 километрах к северо-востоку от города Манадо (451 тыс. жителей), расположенном на северо-востоке провинции Северный Сулавеси. Очаг подземных толчков залегал на глубине 24 километра.

К настоящему времени о пострадавших или разрушениях данных нет. Угроза цунами также не объявлялась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 6,0 зафиксировали сейсмологи на Филиппинах.

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