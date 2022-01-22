Джакарта, 22 января, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Вблизи побережья Индонезии 22 января были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,0. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Demis.nl Индонезия на карте мира

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 319 километрах к северо-востоку от города Манадо (451 тыс. жителей), расположенном на северо-востоке провинции Северный Сулавеси. Очаг подземных толчков залегал на глубине 24 километра.

К настоящему времени о пострадавших или разрушениях данных нет. Угроза цунами также не объявлялась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 6,0 зафиксировали сейсмологи на Филиппинах.