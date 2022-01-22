Тбилиси, 22 января, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Грузинским правительством поставлена задача обеспечить население страны высококачественными лекарствами по низким ценам, сообщает 21 января грузинский телеканал «Рустави 2».

Лекарства

Население, ожидающее снижения цен, вынуждено проибретать в аптеках более дорогие лекарства. Сегодня перечень лекарств, стоимость которых в последний период по разным причинам растёт, весьма велик. Вопрос с лекарствами стал особенно актуальным в последние несколько недель, после того, как премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили выступил с заявлениями на эту тему и взял процесс регулирования цен под личный контроль. Сейчас население, особенно пенсионеры, ждут, когда они смогут дёшево купить необходимые лекарства. Открытие турецкого рынка должно снизить цены на лекарства. Министр здравоохранения Грузии уже встретился по этому вопросу с послом Турции. Стороны обсудили будущиие планы сотрудничества, а также высокое качество и низкую цену лекарств. В Министерстве здравоохранения состоялось первое заседание группы, работающей над ценами на лекарства. Одним из первых шагов, которые необходимо предпринять для регулирования фармацевтического сектора, является применение электронных рецептов. Агентство по конкуренции выпустило свои собственные рекомендации по вопросу изменения цен на лекарства и их регулирования. Исследователи сделали свой окончательный вывод после пяти лет изучения и анализа фармацевтического рынка. Выпущено 13 рекомендаций, выполнение которых должно привести цены на лекарства к доступному уровню для всех. Новый закон должен обеспечить высокое качество лекарств наряду с регулированием цен. Жизненно важные препараты для населения должны подешеветь в ближайшем будущем, соообщает телеканал.