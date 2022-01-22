Вашингтон, , 06:48 — REGNUM Посольство Соединенных Штатов на Украине запросило у Госдепа США разрешить семьям и неосновным сотрудникам дипломатического представительства уехать на родину. Об этом заявил журналист с телеканала CNN Мэттью Чэнс на своей странице в Twitter.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Посольство США в Киеве сегодня попросило Госдепартамент разрешить уехать неосновному персоналу и семьям из посольства», — заявил он.

Чэнс добавил, что Вашингтон уже поставил в известность Киев о возможном начале эвакуации сотрудников посольства в течение ближайшей недели. Других подробностей журналист не привел.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники агентства Bloomberg заявили, что Вашингтон рассматривает возможность эвакуации член семей дипломатов, работающих на украинской территории. Отмечалось, что власти США задумались о вывозе семей дипломатов на фоне эскалации ситуации вокруг Украины.