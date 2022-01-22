Тбилиси, , 16:54 — REGNUM Встреча заместителя министра с здравоохранения Грузии Тамара Габуния с бастующими соцработниками завершилась без конкретных результатов, сообщает 21 января грузинский телеканал «TV Пирвели».

Флаг Грузии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Министерство здравоохранения не полностью удовлетворило требования бастующих, но предложило им определённые условия. Соглашения между сторонами достигнуто не было. Прекратят ли соцработники протестовать, станет известно позднее. По их словам, не исключено, что они прекратят забастовку.

Напомним, что грузинские соцработники бастуют уже пятый день, требуя существенного увеличения ежемесячной заработной платы и премиальных, которые они считают чрезвычайно низкими.