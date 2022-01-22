Редмонд, США, , 06:42 — REGNUM Геймеры вскоре смогут зарабатывать внутриигровую валюту Halo Infinite прямо во время игры, чтобы впоследствии тратить её во внутриигровом магазине. Об этом 22 января сообщает портал Kotaku.

Halo Infinite 343 Industries

Старший PR-менеджер 343 Industries Джон Юнишек написал об этом на форуме сайта Halo Waypoint. Он сообщил, что соответствующие изменения появятся в Halo Infinite с запуском боевого пропуска второго сезона.

Отметим, что после релиза Halo Infinite геймеры раскритиковали разработчиков за подход к реализации заданий бесплатного боевого пропуска. Студия 343 Industries вскоре предоставила решение проблемы.

Некоторые игроки также обратили внимание, что обладатели этого пропуска получают слишком мало значимых наград, а всё самое интересное остаётся во внутриигровом магазине. 343 Industries 15 января 2022 года объявила о намерении снизить в нём цены.

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