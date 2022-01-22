Киев, , 06:38 — REGNUM Указ о санкциях против ряда российских компаний и физических лиц из России подписан украинским президентом Владимиром Зеленским, 21 января сообщил на своем сайте офис украинского главы.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Ввести эти ограничительные меры было ранее предложил Совет национальной безопасности и обороны страны (СНБО). Всего в указанном списке числится 24 организации, в том числе «Ленпромтранспроект», «Геоземстрой», АО «Страховая бизнес группа» и холдинговая компания «Трансстрой».

На Украине считают, эти компании причастны к «незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив», а также к «организации пассажирского железнодорожного сообщения Крыма с России» и «причинению вреда национальному культурному наследию на территории Севастополя».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября Владимир Зеленский ввел санкции против 28 человек, включая 23 граждан РФ, которые якобы причастных к «преследованию» украинцев в Крыму.

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