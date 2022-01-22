Киев, 22 января, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Указ о санкциях против ряда российских компаний и физических лиц из России подписан украинским президентом Владимиром Зеленским, 21 января сообщил на своем сайте офис украинского главы.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Ввести эти ограничительные меры было ранее предложил Совет национальной безопасности и обороны страны (СНБО). Всего в указанном списке числится 24 организации, в том числе «Ленпромтранспроект», «Геоземстрой», АО «Страховая бизнес группа» и холдинговая компания «Трансстрой».

На Украине считают, эти компании причастны к «незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив», а также к «организации пассажирского железнодорожного сообщения Крыма с России» и «причинению вреда национальному культурному наследию на территории Севастополя».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября Владимир Зеленский ввел санкции против 28 человек, включая 23 граждан РФ, которые якобы причастных к «преследованию» украинцев в Крыму.