Зеленский ввел санкции против ряда российских компаний
Киев, 22 января, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Указ о санкциях против ряда российских компаний и физических лиц из России подписан украинским президентом Владимиром Зеленским, 21 января сообщил на своем сайте офис украинского главы.
Ввести эти ограничительные меры было ранее предложил Совет национальной безопасности и обороны страны (СНБО). Всего в указанном списке числится 24 организации, в том числе «Ленпромтранспроект», «Геоземстрой», АО «Страховая бизнес группа» и холдинговая компания «Трансстрой».
На Украине считают, эти компании причастны к «незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив», а также к «организации пассажирского железнодорожного сообщения Крыма с России» и «причинению вреда национальному культурному наследию на территории Севастополя».
Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября Владимир Зеленский ввел санкции против 28 человек, включая 23 граждан РФ, которые якобы причастных к «преследованию» украинцев в Крыму.