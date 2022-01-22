Лос-Анджелес, США, 22 января, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Разработчики Battlefield 2042 удалили из онлайн-игры новый зомби-режим после того, как выяснилось, что из-за пропущенной ошибки некоторые геймеры стали добывать очки опыта. Об этом 22 января сообщает портал Comicbook.

Скриншот с YouTube Battlefield 2042

«Мы удалили зомби-режим и заменили его на Gun Game», — написал разработчик Джастин Вибе на своей twitter-странице. Он выразил надежду, что «в будущем» авторы игры смогут исправить ошибку и вернуть режим в игру. Он добавил, что команда проекта «ужесточила процесс проверки», чтобы «этого больше не повторилось».

https://twitter.com/JA_Wiebe/status/1484589800078262272

Напомним, 19 января 2022 года студия DICE, занимающаяся разработкой Battlefield 2042, запустила в Twitter обсуждение будущих обновлений игры. Отметим, что 20 января 2022 она выпустила к ней патч 3.2.