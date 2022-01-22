Вашингтон, 22 января, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Россию и «её сателлита» Белоруссию призвал исключить из ОБСЕ бывший посол США в данной организации Джеймс Гилмор по причине ситуации, связанной с Украиной. Соответствующее заявление Гилмор сделал в своей статье, вышедшей 21 января в издании Foreign Policy.

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Экс-посол США в ОБСЕ предложил принять меры по исключению России и Белоруссии не только из ОБСЕ, но и из всех международных организаций. Гилмор поясняет, что «агрессивное поведение» России вынуждает ряд стран предпринимать шаги для своей защиты. В частности, Гилмор приводит в пример Швецию и Финляндию, которые вынуждены отказаться от свойственной им нейтральной позиции и вступить в НАТО.

Экс-посол заключает, что в случае, если Россия и Белоруссия не будут исключены из ОБСЕ, то США стоит пойти на крайние меры и отказаться от финансирования данной организации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МИД РФ назван лицемерным заявляемый американцами принцип не обсуждать Украину без участия представителей этой страны, поскольку сами США нарушают этот принцип, когда речь заходит о Венесуэле, Белоруссии и «Северном потоке — 2».