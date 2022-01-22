Киев, 22 января 2022, 06:20 — REGNUM Александр Тарасовский стал новым заместителем главы Службы внешней разведки Украины (СБУ). Об этом 21 января сообщил на своем сайте офис украинского президента.
Соответствующий указ подписан главой Украины Владимиром Зеленским. В феврале 2012 года Тарасовского уволили с поста руководителя управления по работе с личным составом СБУ.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 января Владимир Зеленский назначил заместителя главного инспектора минобороны Украины Юрия Галушкина командующим силами территориальной обороны украинских вооруженных сил.
Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский назначил Галушкина командующим силами территориальной обороны