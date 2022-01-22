Киев, 22 января, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Александр Тарасовский стал новым заместителем главы Службы внешней разведки Украины (СБУ). Об этом 21 января сообщил на своем сайте офис украинского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Соответствующий указ подписан главой Украины Владимиром Зеленским. В феврале 2012 года Тарасовского уволили с поста руководителя управления по работе с личным составом СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января Владимир Зеленский назначил заместителя главного инспектора минобороны Украины Юрия Галушкина командующим силами территориальной обороны украинских вооруженных сил.