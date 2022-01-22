Манила, 22 января, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 6,0 зафиксировали сейсмологи на Филиппинах, сообщает Геологическая служба США.

Zeml.info Землетрясение

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 231 километре к юго-востоку от города Сарангани. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 23,99 километра. Пока сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Его эпицентр находился в районе префектур Оита и Миядзаки. Отмечалось, что в результате землетрясения пострадали шесть человек.