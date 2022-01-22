Тбилиси, , 16:55 — REGNUM Перед зданием министерства культуры Грузии в Тбилиси работники культуры провели акцию с осуждением деятельности министра культуры Теи Цулукиани, сообщает 21 января грузинский телеканал «Формула».

Тея Цулукиани Estonian Presidency

В акции протеста приняли участие искусствоведы, уволенные сотрудники Музея изобразительных искусств, представители политических партий и гражданские активисты.

Протестующие выразили поддержку уволенным сотрудникам Музея изобразительных и заявили, что министр Цулукиани начала репрессии в сфере искусства.

После того, как Цулукиани стала министром культуры, десятки людей были уволены из Музея изобразительных искусств и Агентства памятников культурного наследия. Люди связывают своё увольнение с политическими мотивами. Новый руководитель музея был назначен после того, как министр культуры Цулукиани уволила бывшего руководителя Эку Кикнадзе и назначила её «лаборантом». Увольнение Кикнадзе связывают с тем, что она выразила протест против подготовленного заключения о сносе здания музея. После назначения нового директора несколько сотрудников были уволены из музея, а несколько в знак протеста сами уволились с работы. Здание Музея изобразительных искусств имени Шалвы Амиранашвили иммет историческую ценность, оно было построено в 1838 году и является образцом европейской архитектуры.22 июля 2021 года было обнародовано заключение, согласно которому «восстановление части исторического здания музея невыгодно, невозможно остановить разрыв второй части и поэтому лучше снести эту часть музея и построить новую из тех же материалов».Искусствоведы категорически выступили против сноса здания. По их словам, сотни экспонатов, хранящихся в музее, находятся в опасности. План действий, связанный с музеем, также неприемлем для них.

«Мы живем в независимой Грузии, а не в Советской Социалистической Республике, поэтому не должно быть оценки профессионалов с точки зрения идеологической целесообразности. Мы не говорим здесь только об увольнении людей с работы. Это является частью большого процесса, который называется политикой умерщвления культуры. Она в последние месяцы осуществляется в стране и направлена на прекращение развития Грузии и на возвращение в Советский Союз», — заявила бывший директор музея Эка Кикнадзе. Что касается Агентства по охране культурного наследия, то из него Цулукиани уволила 36 человек по причине реорганизации. Уволенные люди узнали об этом из уведомления по электронной почте. Они собираются подавать в суд.