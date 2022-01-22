Лос-Анджелес, США, , 06:14 — REGNUM Голливудская звезда и экс-губернатор штата США Калифорния Арнольд Шварценеггер стал участником серьёзного ДТП. Об этом 22 января сообщает портал TMZ.

Арнольд Шварценеггер Цитата из к/ф «Терминатор: Тёмная судьба». Реж. Тим Миллер. 2019. США

Издание опубликовало несколько фотографий с места аварии, на них запечатлён завалившийся на бок большой внедорожник Шварценеггера и другие автомобили, участвовавшие в ДТП. Источник TMZ в правоохранительных органах сообщил, что, по их мнению, в произошедшем виноват Шварценеггер, пытавшийся повернуть на запрещающий сигнал светофора. В результате автомобиль GMC Yukon актёра и политика столкнулся с красным Toyota Prius, а затем ещё задел Porsche Cayenne.

Очевидец произошедшего сказал, что оно было похоже на трюк в кино: столкновение было настолько сильным, что в машине Шварценеггера сработали подушки безопасности. Женщина, которая была за рулём Prius, получила травму головы и была госпитализирована, сам Шварценеггер не пострадал. Он отметил, что его беспокоит состояние женщины, и что он хочет навестить её в больнице.

Напомним, в декабре 2021 года Арнольд Шварценеггер и журналисткаМария Шрайвер оформили официальный развод. Отметим, что этому событию предшествовали десять лет судебных разбирательств.