Бразилиа, , 06:05 — REGNUM За сутки на территории Бразилии зафиксировали 166 539 случаев заражения коронавирусом, а с начала пандемии число таких фактов достигло 21 844 293. Об этом 21 января сообщило на своем сайте министерство здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Кроме того, за весь период пандемии в республике от осложнений при COVID-19 умерли не менее 622 563 человек. За истекшие 24 часа бразильские медики подтвердили смерть еще 358 таких пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января власти бразильских городов Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу решили перенести с конца февраля на апрель проведение карнавальных выступлений школ самбы из-за распространения штамма «Омикрон».

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