Мехико, , 05:58 — REGNUM Число жертв перестрелки, вспыхнувшей между постояльцами гостиницы Xcaret в курортном штате Кинтана-Роо на юге Мексики 21 января, возросло до двух человек. Об этом прокуратура региона сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Убийство

прокуратура штата Кинтана-Роо «Подтверждена смерть ещё одного человека, который был ранен».

По предварительной информации, перестрелку в гостинице спровоцировал бытовой конфликт между постояльцами. Три человека были ранены, все они канадцы. Ранее сообщалось о смерти одного из них в больнице.

В настоящее время прокуратура уже начала расследование произошедшего и инициировала поиск убийцы, который мог скрыться в джунглях. По данным властей, погибшие являлись гражданами Канады и были причастны к незаконному обороту оружия и наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестный вооружённый мужчина устроил стрельбу в гостинице Xcaret в штате Кинтана-Роо в Мексике.

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