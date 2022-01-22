Лос-Анджелес, США, , 05:55 — REGNUM Женщина пострадала в результате ДТП с участием американского актёра австрийского происхождения, экс-губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера. Об этом 22 января сообщил портал TMZ.

Арнольд Шварценеггер Цитата из к/ф «Терминатор 2: Судный день». реж Джеймс Кэмерон. 1991. США, Франция

Авария произошла в Лос-Анджелесе около 17:00 по времени Восточного побережья (04:00 мск). Внедорожник GMC Yukon, за рулём которого находился Шварценеггер, столкнулся с легковым автомобилем Toyota Prius. По словам очевидцев, удар был такой силы, что внедорожник перевернулся и оказался на крыше Toyota Prius.

Женщина, ехавшая в легковом автомобиле, была госпитализирована с травмой головы. Сам актёр не пострадал. Причина и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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