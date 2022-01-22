Апиа, , 05:53 — REGNUM Власти Самоа решили ввести общенациональный карантин на 24 часа из-за выявления новых случаев заражения коронавирусом нового типа среди прибывших в страну из Австралии. Об этом сообщает пресс-служба самоанского правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что карантин начнется с 06:00 22 января по местному времени и продлится до 24 января. Пока в стране выявили 15 носителей коронавируса SARS-CoV-2, прибывших самолетом из Австралии. При этом пять случаев выявили только за прошедшие сутки.

На время общенационального карантина в Самое закроются образовательные, развлекательные и религиозные учреждения, а также перестанет работать общественный транспорт. Жителям страны разрешат покидать свои дома только в случаях крайней необходимости.