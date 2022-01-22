Москва, 22 января, 2022, 05:34 — ИА Регнум. В субботу, 22 января, в Москве будет облачно, небольшой снег (местами умеренный), гололедица, температура воздуха −4… −2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зима. Кузьминский парк. Москва

В ночь на 23 января в Москве также ожидается небольшой снег. Температура воздуха −8… −6 °C.

Ветер юго-восточный, восточный 5−10 м/с, ночью — восточный 2−7 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −7… −2 °C днём. Ночью — −11… −6 °C.

В воскресенье, 23 января, днём в столице ожидается −6… −4 °C, по области −8… −3 °C. Облачно, местами небольшой снег. Ночью в регионе ожидается −14… −9 °C, преимущественно без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, о погоде, которая ожидает жителей столицы России в предстоящие выходные рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.