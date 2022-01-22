Сана, 22 января, 2022, 05:30 — ИА Регнум. До 70 человек возросло число погибших в результате авиаудара ВВС Саудовской Аравии по тюрьме в административном центре йеменской провинции Саада. Об этом 22 января сообщает международная гуманитарная организация «Врачи без границ» на своей странице в Twitter.

Ibrahem Qasim Война в Йемене

ВВС Саудовской Аравии нанесли авиаудары по военным и гражданским объектам в городах Йемена, которые находятся под контролем мятежников-хуситов, в том числе и по главной тюрьме в городе Саада. Здание тюрьмы разрушено полностью, на месте обрушения ведётся поисково-спасательная операция.

Уточняется, что число жертв авиаудара может возрасти, так как под обломками здания с большой вероятностью могут находиться люди.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 62 погибших и 150 пострадавших в результате авиаударов по территории Йемена силами коалиции во главе с Саудовской Аравией.