Чхонджу, Южная Корея, , 05:19 — REGNUM Один из рабочих завода по производству комплектующих для батарей в Южной Корее погиб в результате пожара на предприятии, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на пожарные службы.

Пожар Pixabay.com

Сообщается, что пожар произошел днем 21 января в городе Чхонджу на заводе по производству катодов компании EcoPro BM. По предварительным данным, возгорание началось на четвертом этаже шестиэтажного здания. На момент пожара в здании находились около 30 человек, большинство из них смогли эвакуироваться самостоятельно. Возгорание было ликвидировано, при пожаре погиб один человек, еще трое получили травмы.

Пожарные службы предполагают, что причиной возгорания мог стать взрыв бойлера на четвертом этаже. Не исключается, что из-за взрыва огонь начал распространяться по зданию. Тем не менее пока точную причину возгорания полиция и пожарные службы не выяснили.