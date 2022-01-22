Кант, Киргизия, , 05:17 — REGNUM В Киргизии прошли учения экипажей штурмовиков Су-25 объединённой российской военной базы Кант, в ходе которых позиции условного противника были уничтожены ракетным авиационным ударом. Об этом 21 января сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.

Летчик Су-25 Mil.ru

пресс-служба ЦВО «Российские штурмовики в ходе воздушного налёта выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет С-8 класса «воздух-поверхность», действуя в составе боевых пар. Экипажи Су-25 получили координаты полевого лагеря условного противника, выполнили парные взлёты с российского военного аэродрома в Киргизии и отработали нанесение непрерывных ракетных ударов».

Отмечается, что пилоты Су-25 выполняли скрытый заход в район боевого применения с различных направлений, действовали на малых и средних высотах.

Пуски неуправляемых ракет осуществлялись из пикирования с высоты от 1500 до 2500 метров.

Учения проходили на горном полигоне Эдельвейс. В них принимали участие около 100 военнослужащих из числа лётного, инженерно-технического и обеспечивающего состава. Было задействовано десять штурмовиков Су-25.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе российско-белорусских военных учений «Союзная решимость — 2022» будет проведено тестирование концепции «антидроновый купол».

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