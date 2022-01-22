Мехико, , 05:14 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор был госпитализирован для проведения планового обследования. Об этом 21 января сообщил пресс-секретарь правительства страны Хесус Рамирес Гомес.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор Eneas De Troya

Президент Мексики находится в центральном военном госпитале министерства национальной обороны Мексики, где он проходит плановый медицинский осмотр. Уточняется, что недавно мексиканский лидер во второй раз переболел COVID-19. Заболевание протекало в лёгкой форме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Мексики рассказал в режиме видеоконференции о своём самочувствии на фоне заболевания COVID-19. Обрадор уточнил, что заразился штаммом «Омикрон», при этом в декабре он прошёл ревакцинацию от коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: «Охрип, но выгляжу неплохо». Президент Мексики заболел коронавирусом