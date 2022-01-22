Тбилиси, , 15:41 — REGNUM Лдидер оппозиционного движения «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе 21 января на своей странице в «Фейсбуке» призвал премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили незамедлительно отправиться на Украину и выразить там ей поддержку в противостоянии с Россией.

Грузинский флаг

«Езжай на Украину, прояви поддержку и скажи, что сегодня там происходит то же самое, что и здесь в 2008 году… у тебя есть исторический шанс проявить себя как лидер с достоинством и ценностями. И вернуть этой стране её достоинство и место на политической карте. Затем, когда ты посетишь Вашингтон или Брюссель, ты увидишь, как они встречают представителя страны, имеющей достоинство. Почувствуй разницу в отношении… и это — политика. А сидеть — кустах — это не политика», — написал Джапаридзе.

Напомним, что организация «Гирчи («Шишка») выступала за легализацию наркотиков на территории Грузии.