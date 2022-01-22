Вашингтон, , 04:56 — REGNUM Представители Соединенных Штатов ведут переговоры с Катаром о поставках газа в страны Евросоюза в случае роста напряженности вокруг Украины, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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Они утверждают, что президент США Джо Байден собирается пригласить для личной встречи эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Таким образом, считают источники, Вашингтон хочет заручиться поддержкой Катара для поставок газа в Евросоюз, если поставки российского голубого топлива через Украину станут недоступны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд не исключила военного ответа Соединенных Штатов против России в случае эскалации ситуации на Украине. Она отметила, что такой вариант рассматривается наряду с ужесточением антироссийских санкций.