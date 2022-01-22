Бразилиа, , 04:55 — REGNUM В Бразилии для коммерческой доставки небольших грузов разрешили использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом 21 января сообщает пресс-служба Национального агентства гражданской авиации (ANAC).

БПЛА Sinky

По её информации, разрешение было выдано на использование для этих целей БПЛА модели DLV-1 NEO компании Speedbird Aero. Данный аппарат может доставлять грузы весом до 2,5 кг, в том числе продукты питания, на расстояния до трёх километров. Полёты должны будут проводиться с учётом различных ограничений, включая запрет пролетать над людьми и превышать нормированную высоту.

пресс-служба ANAC «Ожидается, что по мере нарастания практического опыта и развития новых инструментов и технологических решений появится возможность для выполнения в будущем более продвинутых операций при меньших ограничениях и больших объёмах».

Отмечается, что на разработку необходимых протоколов и сертификацию аппарата ушло восемь месяцев. Специалистами ANAC с целью проверки характеристик БПЛА и оценки его операционных возможностей было проведено четыре испытательных запуска.

Как сообщало ИА REGNUM, научно-производственный центр беспилотных авиационных комплексов Узбекистана начал производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) двойного назначения.

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