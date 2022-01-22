Москва, 22 января, 2022, 04:43 — ИА Регнум. Температура воздуха выше климатической нормы на 20 градусов ждёт жителей севера Сибири и запада Якутии. Об этом 21 января рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Турфирма «НордСтрим», фотограф Михаил Местников Полюс холода Оймякон, Якутия

«По северному побережью европейской и азиатской территории страны перемещаются воздушные массы с Гренландского и Норвежского морей. Это невероятно теплый воздух для азиатской части страны», — пояснил специалист.

Вильфанд уточнил, что аномально тёплая для севера Сибири и западной части Якутии погода продержится до конца января. Температура воздуха составит в Туве — 25 градусов, в городе Мирном только — 32, вместо привычных для этих мест зимой — 50 и ниже. По словам метеоролога, такое явление бывает исключительно редко, в последний раз подобная длительная положительная аномалия наблюдалась достаточно давно.

При этом Вильфанд отметил, что перенос зимой воздушных масс из Атлантики стал происходить чаще, чем раньше. Например, такое явление уже наблюдалось зимой 2019−2020 годов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вильфанд предупредил о резком повышении атмосферного давления в Москве.