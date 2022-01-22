Сеул, 22 января, 2022, 04:35 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 7009 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По его данным, 6729 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что впервые с середины декабря 2021 года в Южной Корее за сутки выявляют более 7 тыс. инфицированных. При этом ранее в течение двух дней подряд в стране выявляли более шести тысяч зараженных ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 726 274. Также за минувшие сутки в стране скончались 28 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 6529 человек.