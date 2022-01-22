Красноярск, , 04:33 — REGNUM В субботу, 22 января, в Красноярске будет переменная облачность преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха −14… −12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Мороз

В 08:20 на Театральной площади было — 16 °C, небольшой снег.

Ночью с 22 на 23 января ожидается до −22… −20 °C, облачно, без осадков.

Скорость восточного ветра 1−6 м/с. Давление — 749 мм рт. ст.

В воскресенье, 23 января, в Красноярске до −18… −14 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью — до −24… −20 °C, небольшой кратковременный снег.

В понедельник, 24 января, в Красноярске ожидается до −21… −15 °C днём и до −20… −19 °C ночью. Облачно, преимущественно без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 22 января на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидается сильный южный ветер на порывах до 17−22 м/с, метель.

22−24 января в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, ночная температура воздуха в Хакасии 21−23 января может достичь — 30 °C.

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