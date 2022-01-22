Сургут, Югра, , 04:22 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) заместитель главного врача местной клинической травматологической больницы Андрей Матвеев напал на журналистов «Новой газеты». Об этом сообщает издание, подтверждая факт инцидента видеоматериалом.

Журналисты

Журналисты Изольда Дробина и Арден Аркман приехали в Сургут, чтобы разобраться в причинах самоубийств медсестёр вышеуказанной больницы.

Напомним, первый суицид совершила медсестра-анестезист Аяжан Т. в октябре 2021 года, второй произошёл в декабре — из жизни ушла медсестра из анестезиологии Ираида И. Проверка департамента здравоохранения оказалась безрезультатной. Мер по улучшению рабочего климата в коллективе принято не было, считают сотрудники больницы. Медперсонал отделения анестезиологии сургутской травматологии обратился с просьбой разобраться в причинах суицида сотрудниц в Центральный аппарат СКР. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о проведенных следственных и проверочных мероприятиях. Ход расследования уголовного дела по факту смерти двух медсестёр из Сургута поставлены на контроль в Москве.

Журналисты из «Новой газеты» обратились с просьбой прокомментировать трагедии с медсёстрами у первого встречного врача травматологической больницы, сообщает издание. Тот напал на фотокорреспондента Ардена Аркмана, пострадала и Изольда Дробина, которая вступилась за коллегу.

«Я попыталась отвести назад его правую руку, которой он бил Ардена. В итоге он оставил лежащего на земле Ардена и «подарил» свое внимание мне», — пояснила Дробина.

В пресс-службе департамента здравоохранения отметили, что фотосъёмка велась журналистами без согласования с администрацией больницы, то есть несанкционированно.

«Многократные просьбы покинуть помещение представители прессы игнорировали и вели себя провокационно, в то числе проводя несогласованную съемку режимного объекта и не дававших согласие на съемку сотрудников», — цитирует ТАСС заявление департамента.

Пресс-служба УМВД России по ХМАО сообщает, что по факту нападения врача на представителей прессы проводится проверка.

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