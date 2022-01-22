Вашингтон, 22 января, 2022, 04:19 — ИА Регнум. Минтранс США отменил ряд авиарейсов китайский авиаперевозчиков из США в КНР в ответ на подобные действия со стороны Пекина. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

(сс) Falcon® Photography Самолет

«Недавние действия CAAC, направленные на ухудшение работы, противоречат общественным интересам и требуют соразмерных мер со стороны министерства», — сообщили в американском минтрансе.

Утверждается, что администрация гражданской авиации Китая (СААС) ранее отменила 44 авиарейса трех американских перевозчиков с американской территории в КНР. В частности, действия китайской стороны затронули работу авиакомпаний United Airlines, American Airlines и Delta Airlines. Тогда сообщалось, что на борту самолетов этих авиаперевозчиков выявили случаи заражения коронавирусной инфекцией.

В связи с этим США приостанавливают выполнение 44 рейсов из Соединенных Штатов в Китай для компаний Air China, China Eastern Airlines, Xiamn Airlines и China Southern Airlines. При этом посольство Китая в Вашингтоне назвало ответные действия американской стороны необоснованными.