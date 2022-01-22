Рига, , 04:12 — REGNUM Советский и латвийский актёр театра и кино Арнис Лицитис, ставший известным зрителям по фильмам «Долгая дорога в дюнах», «Русь изначальная», «Узник замка Иф», «Трудно быть богом», «Мушкётеры 20 лет спустя» и многим другим, умер в Риге на 77-м году жизни. Об этом его соотечественник, спортивный фотограф Зигизмундс Залманис 21 января сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Зигизмундс Залманис «От нас ушёл великий актёр, хороший и приятный человек, и, наконец, мой друг Арнис Лицитис».

Арнис Лицитис родился в Риге 8 января 1946 года. В 1970 году окончил театральный факультет Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола и практически всё жизнь работал в разных рижских театрах. В том числе с 1996 года — в Рижском русском драматическом театре.

В кино Лицитис начал сниматься с 1965 года, наибольшая активность актёра в кино пришлась на 80-е. Отмечается, что он является единственным латышским актёром, который в совершенстве владел русским языком и поэтому не нуждался в переозвучке.

Последним российским фильмом, в котором снимался Лицитис, стала авантюрная трагикомедия «Гастролёры», снятая продюсерским центром Сергея Жигунова. Зрители увидели её в 2016 году.