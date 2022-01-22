Бразилиа, 22 января, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Традиционные карнавальные шествия знаменитых школ самбы в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу переносятся на апрель в связи с ростом заболеваемости из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон» в Бразилии. Об этом 21 января объявила администрация Рио-де-Жанейро на своей странице в Twitter.

(сс) nateClicks Бразильский карнавал

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Решение о переносе карнавала на самбодроме Маркиз де Сапукаи на апрель было принято в результате совещания глав двух крупнейших городов Бразилии Эдуарду Пайсом и Рикарду Нунесом. На заседании по вопросу о переносе празднества присутствовали и руководители местных ассоциаций школ самбы.

Начало карнавала приурочили к дню смерти национального героя Тирадентиса, его почитают 21 апреля. При этом префектуры Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу отказались от традиционных карнавальных гуляний, праздник будет проводиться в сокращённом формате.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бразилии за сутки было подтверждено 168 495 случаев заражения коронавирусом.