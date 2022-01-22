Сухум, , 16:57 — REGNUM В праздник Крещения Господня в церквях Абхазии во время Литургии поминался глава РПЦ патриах Кирилл, сообщает 21 января сообщает wenews.ge.

Католикос-патриах Илия II Patriarchate.ge

«Духовенство, поощряемое Московским Патриархией, вместо канонического и легитимного первосвященника Абхазии — католикоса-патриарха Илии II упомянуло патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Святых Литургиях. К сожалению, Грузинская Патриархия молчит», — говорится в размещённой новости.

Напомним, что РПЦ официально считает, что территория Абхазии находится в юрисдикции Грузинской православной церкви.