Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Закрыть дело о загадочной смерти 22-летней Габриэль Петито, пропавшей в сентябре 2021 года, приняли решение в Федеральное бюро расследований (ФБР) в США. Об этом 22 января сообщила пресс-служба отделения ведомства в Денвере.

Убийство Jo Naylor

Следствие пришло к заключению, что единственным подозреваемым в убийстве девушки может считаться ее жених Брайан Лондри, который позднее совершил самоубийство. Уточняется, что других лиц, напрямую причастных к смерти Петито, расследование не установило. Дело будет закрыто в самом ближайшем будущем.

Девушка пропала без вести в сентябре 2021 года и была объявлена в розыск родителями после того, как не выходила с ними на связь в течение двух недель. Спустя несколько дней тело девушки было найдено в штате Вайоминг рядом с национальным парком, было подтверждено, что гибель Петито носила насильственный характер.

Жених девушки после произошедшего вернулся домой, а позднее убыл в неизвестном направлении и был объявлен в федеральный розыск. Он считался основным подозреваемым по делу о гибели девушки. Останки Лондри были найдены в октябре, в экологическом парке Мьяккахатчи-Крик в американском штате Флорида.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению судмедэкспертов, причиной смерти жениха пропавшей Габби Петито, за розысками которой наблюдали множество СМИ в США, стал суицид.

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