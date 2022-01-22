Вашингтон, , 03:25 — REGNUM Представители Соединенных Штатов попросили коллег из России не публиковать ответ Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

США — Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в Госдепа США не исключают, что Москва может обнародовать ответ американской стороны на российские предложения. При этом источник раскрыл часть содержания ответа США на предложения России. В частности, американские власти выразят заинтересованность в диалоге с Москвой, однако не будут давать никаких обещаний по вопросам НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, после переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном была достигнута договоренность о письменном ответе Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности. При этом российский министр заявил, что попросил у американского коллеги разрешения на публикацию ответа США.