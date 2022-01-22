Москва, 22 января, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Баку при поддержке Анкары будет всячески давить на армян, заставляя их пойти на все возможные уступки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов.

Mod.gov.az Азербайджанские танки

Александр Крылов Всё в регионе идёт именно в русле того, что азербайджанское руководство надеется теми или иными способами додавить Армению и установить в итоге военный контроль над территорией Карабаха, и вернуть туда азербайджанское население, которое там раньше проживало. Тут даже не столько интересы населения, сколько военно-стратегические интересы. Турция тоже крайне заинтересована в том, чтобы Баку ввёл войска на эту территорию и установил там свой полный контроль.

Напомним, что после Второй Карабахской войны 2020 года Азербайджан установил контроль над семью районами, входившими в состав Нагорно-Карабахской республики.