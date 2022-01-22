Кумамото, Япония, 22 января, 2022, 03:00 — ИА Регнум. В Японии в результате землетрясения магнитудой 6,6, произошедшего в ночь на 22 января на юго-западе страны, пострадали не менее шести человек. Об этом сообщает агентство Kyodo.

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По его данным, эпицентр подземных толчков находился в районе префектур Миядзаки и Оита. Все пострадавшие жители получили незначительные травмы и лёгкие ушибы, их жизням ничего не угрожает.

Отмечается, что в результате подземных толчков на местных АЭС не зафиксировано каких-либо нештатных ситуаций, угроза цунами также не объявлялась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вблизи японского острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 6,4.