Мехико, 22 января, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Неизвестный вооруженный мужчина устроил стрельбу в гостинице Xcaret в штате Кинтана-Роо в Мексике, заявил глава регионального управления министерства безопасности Лусио Эрндандес Гомес на своей странице в Twitter.

Цитата из к/ф «Траффик». Реж. Стивен Содерберг. 2000. США В Мексике

«После прискорбных событий в отеле Xcaret трое пострадавших были немедленно доставлены в больницу, где, к сожалению, один скончался. Трое пострадавших — канадцы», — заявил он.

Гомес добавил, что перестрелка началась после бытового конфликта между постояльцами гостиницы. При этом нападавшему удалось сбежать в джунгли. В настоящее время преступника разыскивает полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Мексике жестоко избили российского спортсмена Олега Тактарова. Отмечалось, что российский спортсмен вступился за девушку в ходе конфликта с охранниками гостиницы. Его ударили сзади по голове тяжелым предметом, а затем начали избивать.