Москва, 22 января, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Азербайджан недоволен тем, что российские миротворцы не препятствуют поездкам западных политиков в Нагорно-Карабахскую республику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов.

Mil.ru Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

«Наши миротворцы такого рода визитами получают массу дополнительных проблем, потому что в их функции не входит допущение или недопущение тех или иных политиков в Карабах. Но выходит, что Азербайджан, требуя допуска иностранцев только с его согласия, получает предлог для обвинений наших миротворцев в том, что они играют какую-то политическую роль и, тем самым, нарушают суверенитет Азербайджана», — сказал эксперт.

Напомним, что НКР посещают различные иностранные делегации. В частности, в декабре прошлого года в Степанакерте побывала кандидат в президенты Франции Валери Пекресс.