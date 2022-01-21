Калининград, 22 января, 2022, 02:37 — ИА Регнум. В штабе Балтийского флота в Калининграде открылась выставка, посвящённая 321-й годовщине со дня создания инженерных войск. Об этом 21 января сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

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Более 500 экспонатов выставки наглядно иллюстрируют развитие снаряжения военных инженеров, используемого при выполнении самых разных задач. Таких, как штурм укреплённых объектов, разминирование, наведение переправ, водолазные работы и других, в том числе и мирного времени.

пресс-служба ЗВО «В экспозиции представлен широкий ряд штатных отечественных инженерных боеприпасов, многообразие средств поиска и обнаружения взрывоопасных предметов и другое оборудование, а также образцы самодельных взрывных устройств, применявшихся террористами на Северном Кавказе и в Сирийской Арабской Республике».

Выставку, которая будет работать в течение нескольких дней, посетил командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина. С историей создания и современностью инженерных подразделений, образцами оборудования и вооружения, смогут ознакомиться офицеры управлений, отделов и служб штаба Балтийского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, сапёры российского миротворческого контингента за неделю очистили от неразорвавшихся мин и снарядов ещё один гектар территории Нагорного Карабаха.