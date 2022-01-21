Тегеран, 22 января, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Поставки природного газа в Турцию, которые были прерваны 19 января из-за технического сбоя, возобновила Национальная газовая компания Ирана, 21 января сообщило информационное агентство Shana.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Ограничение подачи газа должно было продлиться 10 дней из-за утечки топлива на турецкой станции. Отмечается, что прокачка иранского газа, который идет в Турцию, сократилась 17 января на две трети от суточного объема, предусмотренного контрактом.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября Азербайджан, Иран и Туркмения подписали соглашение о своповых поставках газа из Ашхабада.