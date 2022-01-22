Афины , , 02:15 — REGNUM Греция располагает большим количеством танков, чем Германия и Франция вместе взятые, несмотря на меньшее население. Это связано с постоянной угрозой со стороны Турции, заявил глава греческого МИД Никос Дендиас в ходе выступления на форуме в Хорватии.

Греция. Акрополь

«У нас больше тяжелых танков, чем у Франции и Германии вместе взятых. У нас одни из самых крупных военно-воздушных сил в Европе, если не самые большие», — заявил он.

Дендиас добавил, что наличие такого большого количества военной техники связано с постоянной угрозой со стороны Турции. Это вынуждает Афины содержать большой флот и военно-воздушные силы, а также армию, для сдерживания Анкары. Дендиас также заявил о необходимости создания объединенных вооруженных сил Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны Франции Тьерри Буркхард прибыл в Грецию с официальным визитом. В ходе переговоров он обсуждал с греческими коллегами ситуацию в Европе, Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье.