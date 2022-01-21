Киев, 22 января, 2022, 02:09 — ИА Регнум. Общее число случаев заражения коронавирусом, которые будут выявлены на Украине за весь февраль 2022 года, может достигнуть 1 млн. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин 21 января в интервью изданию LIGA.net.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, за сутки в стране будут регистрироваться до 59 тысяч фактов инфицирования SARS-CoV-2. Кузин отметил, что так он описывает «оптимистичный прогноз».

Чиновник подчеркнул, что пик новой волны по заболеваемости COVID-19 на Украине наступит 20−25 февраля. Вместе с тем Кузин отказался прогнозировать сроки окончания этого подъема заражений, а также характер спада заболеваемости коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января власти Украины сократили с 360 до 270 дней срок действия сертификатов о вакцинации от COVID-19.